Nationalratssitzung in ORF III und im Livestream

Die Sitzung des Nationalrats zum „Familienbonus“ und eine Dringliche Anfrage der Liste Pilz zur Flüchtlingsabweisung an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist derzeit in ORF III und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.