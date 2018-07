Vans Warped Tour nimmt nach 24 Jahren Abschied

Das größte reisende US-Musik- und -Extremsportfestival, die Vans Warped Tour, geht derzeit zum 24. und letzten Mal über die Bühne. Bis Anfang August sind fast 60 Bands quer durch die Vereinigten Staaten auf Tour.

Etabliert hat sich die 1994 ins Leben gerufene Warped Tour, die mehrmals in Wien haltmachte, als Subkulturfestival. Die vertretenen Musikerinnen und Musiker kamen hauptsächlich aus den Genres Punk, Ska, Emo und Metal. Mit dabei über die Jahre waren Genrelegenden wie NOFX, Pennywise und Reel Big Fish.

Über die Jahre waren aber auch immer wieder Größen aus der Popwelt zu sehen, etwa Katy Perry, die Black Eyed Peas, Eminem oder Pharrell und sein Kollektiv N.E.R.D.

Fans blieben aus

In den vergangenen Jahren waren die Ticketverkäufe stetig zurückgegangen. „Die eingefleischten Warped-Fans sind immer noch dabei, aber die künftigen sind nicht in Sicht“, sagte Festivalchef und -gründer Kevin Lyman in einem gestern in der „New York Times“ erschienenen Artikel.

Kommendes Jahr hätte die Warped Tour ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Veranstaltungen zum Jubiläum seien zwar nicht ausgeschlossen, sagte Lyman, eine US-weite Tour werde es aber nicht geben. „Ich habe alles für dieses Format gegeben. (...) Ich bin einfach müde. Es ist Zeit für jemand anderen, weiterzumachen oder mit etwas Neuem zu beginnen.“

Steiler Aufstieg einer Marke

Dem Schuhhersteller brachte die Warped Tour das ganz große Geschäft. Das erste Geschäft der „Van Doren Rubber Company“ eröffnete 1966 in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien. Mitte der 1970er wurden die Schuhe in Skateboard-Kreisen bekannt. Die rutschfeste Sohle machten Vans beliebt.

Über die Warped Tour schaffte es die Firma auch über Szenekreise hinaus zu Bekanntheit. 2004 schluckte der US-Bekleidungsfirma VFC (North Face, Timberland) das Unternehmen. Damals machte Vans einen Umsatz von umgerechnet knapp 280 Mio. Euro. Mittlerweile sind es knapp 2,6 Mrd. Euro.