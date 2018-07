Rieseneisstanitzel zum zweiten Mal gestohlen

In Trausdorf im Burgenland sorgen derzeit Eisstanitzel-Diebe für Unmut. Vor etwa zwei Wochen landete eine rund 20 Kilogramm schwere und 1,5 Meter hohe Reklame in Form eines Stanitzels in einem Bach. Nun wurde es zum zweiten Mal gestohlen und dann in einem Schwimmbad entdeckt, wie Eissalon- und Stanitzel-Besitzer sowie Polizist Peter Delarich sagte.

