Lkw kam mit Container in 30.000-Volt-Leitung

In Micheldorf in Oberösterreich ist gestern Nachmittag der Lkw eines Entsorgungsunternehmens mit einem Container in eine 30.000-Volt-Leitung geraten. Der Kraftfahrer dürfte beim Verladen die Stromleitung übersehen haben.

Lkw schlitzte sich Tank auf

Auf der Ostautobahn (A4) ist es im Burgenland heute Früh zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Nach dem Volltanken hat sich ein Lkw beim Verlassen der Tankstelle an einem Pfeiler den Tank aufgeschlitzt.

