SPD will nicht zustimmen

Mit einem Kompromiss zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze haben in Deutschland CDU und CSU ihren Streit vorerst beendet. Doch wie etwa die geplanten „Transitzentren“ an der Grenze zu Österreich umgesetzt werden sollen, ist vollkommen unklar. Österreich hat Widerstand angekündigt, beim Besuch des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) in Wien am Donnerstag wird auch keine Lösung erwartet. Und der Koalitionspartner der Union, die SPD, wendet sich strikt gegen geschlossene Lager an der Grenze. Bei der Union heißt es dazu, diese seien nach Österreich hin ohnehin offen.

Lesen Sie mehr …