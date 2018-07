China drängt EU zu Schulterschluss gegen US-Handelspolitik

Die chinesische Regierung drängt die Europäische Union nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zum Schulterschluss gegen die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. China übe Druck auf die EU aus, beim chinesisch-europäischen Gipfel in Peking am 16. und 17. Juli eine starke gemeinsame Erklärung zu verabschieden, sagten mehrere EU-Vertreter.

EU sperrt sich gegen Allianz

Vorgeschlagen wurden demnach eine Allianz zwischen beiden Seiten sowie ein gemeinsames Vorgehen gegen die USA bei der Welthandelsorganisation (WTO). Allerdings sperre sich die EU dagegen, sagte ein europäischer Diplomat.

Stattdessen sei davon auszugehen, dass auf dem Gipfel ein gemäßigt formuliertes Kommunique aufgesetzt werde, sagten EU-Vertreter. Darin werde festgehalten, dass sich beide Seiten zum multilateralen Handelssystem bekennen und eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich mit der Modernisierung der WTO befassen soll.

EU und China reagierten auf Strafzölle

Trump hat in den vergangenen Monaten Importzölle auf diverse Warengruppen verhängt, von denen auch Firmen in Europa und China betroffen sind. Die Regierung in Peking und die EU reagierten mit Gegenmaßnahmen. China wird am 6. Juli auf US-Güter im Wert von 34 Mrd. Dollar (29,2 Mrd. Euro) Zölle erheben - eine Retourkutsche auf die US-Zölle, die ebenfalls am Freitag im gleichen Umfang eingehoben werden.

Weitere Zölle, etwa gegen die europäische Autoindustrie, stehen im Raum. Das schürt Sorgen vor einem Handelskrieg mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft.