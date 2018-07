Malta setzt Flugzeug zur Sichtung von Booten fest

Nach mehreren Schiffen von Flüchtlingshilfsorganisationen hat Malta ein Kleinflugzeug zur Sichtung von Booten auf dem Mittelmeer festgesetzt. Nach Angaben der deutschen Organisation Sea Watch darf die „Moonbird“ nicht mehr von Malta aus zu Erkundungsflügen starten. Ein Regierungssprecher in Valletta bestätigte das. Sea Watch betreibt die Propellermaschine vom Typ Cirrus SR 22 nach eigenen Angaben seit dem Frühjahr 2017 gemeinsam mit der Schweizer Humanitären Piloteninitiative (HPI). 2017 habe die „Moonbird“ 119 Boote in Seenot gesichtet.

Mit der Entscheidung Maltas seien Aufklärungsflüge in der Region vor der libyschen Küste nun nicht mehr möglich, erklärte die Organisation. Vergangene Woche hatte Malta alle seine Häfen für Schiffe von NGOs geschlossen.

Malta hat bereits dem Rettungsschiff „Sea Watch 3“ das Auslaufen untersagt. Zuvor wurde die „Lifeline“ festgesetzt, ebenfalls ein Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation. Malta hatte die „Lifeline“ einlaufen lassen, nachdem das Schiff tagelang mit über 200 Flüchtlingen an Bord auf See blockiert war. Auch die neue Regierung in Rom hat die Häfen für Schiffe von NGOs geschlossen.