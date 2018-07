Befristete Grenzkontrollen im Juli und September

Im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes werden im Juli und September jeweils einige Tage lang die Kontrollen an bestimmten Grenzabschnitten Österreichs wiedereingeführt. Anlässe dafür sind das Treffen der EU-Justiz- und -Innenminister am 11. und 13. Juli in Innsbruck und der informelle EU-Gipfel zum Thema Sicherheit in Salzburg am 20. September.

Die entsprechende Verordnung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wurde gestern im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Laut der Verordnung darf zwischen 9. und 13. Juli bzw. zwischen 17. und 21. September an bestimmten Abschnitten die Grenze nur an den Grenzübergängen überschritten werden. Das bezieht sich im Fall des Innenministerrats auf die Grenzen von Tirol (mit Ausnahme Osttirols) zu Italien und Deutschland und im Fall des Salzburger Gipfels auf die Grenzen von Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Osttirol zu Italien bzw. Deutschland. Die Kontrollen gelten auch für die Flughäfen Innsbruck bzw. Salzburg.

Flüchtlingszahlen rückläufig

Reisende und Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer müssen sich darauf einstellen, dass der Verkehr bis auf Schritttempo verlangsamt wird. Das sei keine Reaktion auf die umstrittenen deutschen Asylpläne, sondern eine seit Längerem geplante Maßnahme, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit Brüssel zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung während Veranstaltungen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.

Die Flüchtlingszahlen würden ohnehin wenig Anlass für Kontrollen geben. In Tirol griff die Polizei im ersten Halbjahr rund 2.000 Personen auf. Das sind weniger als in der ersten Hälfte des Vorjahres. Die Lage auf dem Brenner habe man im Griff, sagte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Mehr dazu in tirol.ORF.at

Warten auf Fakten aus Deutschland

In Wien wartet man derweil auf Neuigkeiten aus Deutschland. Nach der Einigung von CDU und CSU auf „Transitzentren“ und mögliche Zurückweisungen nach Österreich nahm Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Innenminister Kickl Stellung. Er sagte, dass Österreich auf etwaige Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze vorbereitet sei. Doch für konkrete Reaktionen, besonders an Österreichs Südgrenze, müsse man erst Details der neuen deutschen Position erfahren.

Mehr dazu in Seehofer will am Donnerstag Kurz treffen

Hofer: Dauerhafte Brenner-Kontrollen „Katastrophe“

Mögliche dauerhafte Grenzkontrollen am Brenner könnten Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zufolge erheblichen wirtschaftlichen Schaden auslösen. „Das wäre zweifellos eine Katastrophe“, so Hofer. Für jeden Umweg über die Schweiz müssten Fuhrunternehmen je Lastwagen rund 100 Euro mehr Mautgebühr zahlen.

Hofer betonte, man müsse abwarten, wie Deutschland tatsächlich entscheiden wird. In dem Moment, in dem die deutsche Grenze dichtgemacht werde, werde sein Land an der Südgrenze ähnliche Maßnahmen ergreifen.

Die EU-Kommission hat bisher keine Pläne von Österreich für neue Grenzkontrollen erhalten, die über die für den EU-Vorsitz angekündigten hinausgehen, sagte eine Sprecherin der EU-Behörde in Brüssel. Die EU-Kommission verfolge die Diskussion zur Einrichtung von Asyl-„Transitzentren“ an der Grenze Deutschlands zu Österreich, wisse aber selbst noch keine Details.