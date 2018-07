Emmentaler Käse reift zu Mozart und Led Zeppelin

Berner Forscher und Kunststudenten gehen neue Wege bei der Käseproduktion. Sie lassen Käse aus dem Emmental mit Musik beschallen und wollen so seinen Reifungsprozess beeinflussen. Das Experiment beginnt in diesem Herbst in Burgdorf. Mehrere Käselaibe werden „bespielt“ - einer mit Mozarts „Zauberflöte“, andere entweder mit Hip-Hop, mit elektronischer Clubmusik oder mit Songs der Band Led Zeppelin.

Die Hochschule der Künste Bern (HKB) arbeitet bei diesem Projekt mit dem Burgdorfer Tierarzt und Käseproduzenten Beat Wampfler zusammen. Dieser ist überzeugt, dass Schall beim Reifungsprozess eine Rolle spielen kann. Menschen reagieren ebenso auf Musik wie Tiere oder Pflanzen. „Warum sollte es bei Bakterien anders sein?“, so Wampfler.

Veränderter Geschmack durch Beschallung

Bakterien sind verantwortlich für den Geschmack des Käses, da sie die Fettsäuren spalten und damit Einfluss auf das Fett als Geschmacksträger nehmen. Wampfler kann sich deshalb vorstellen, dass beschallter Käse anders schmeckt. Herausfinden wird man es nächsten Frühling bei der Verköstigung. Dann kann der Musik-Käse mit einem unbeschallten Produkt verglichen werden.

Die Berner Schule steht nach eigenen Angaben auch in Kontakt mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Diese verfüge über Möglichkeiten, die Unterschiede wissenschaftlich fassbar zu machen.