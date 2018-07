Arbeitszeit: AK ortet viele „Interpretationsrätsel“

Erneut haben Arbeitnehmervertreter heute scharf gegen das geplante neue Arbeitszeitgesetz protestiert, das ÖVP und FPÖ morgen im Nationalrat beschließen wollen. Es handle sich um ein „handwerklich schlecht gemachtes Gesetz“, kritisierte der Arbeitsrechtsexperte und Direktor der Arbeiterkammer (AK) Wien, Christoph Klein.

Das neue Gesetz zum Zwölfstundentag werde „schwer lösbare Interpretationsrätsel mit sich bringen“, so Klein. In der Praxis werde das geplante Gesetz „vor größte Anwendungsprobleme gestellt werden“. Grundsätzlich werde der Kreis von Menschen, die keinen gesetzlichen Schutz bei der Arbeitszeit haben, „beträchtlich, aber auch in höchst unklarer Weise ausgedehnt“.

Unklarheiten bei Arbeitszeitaufzeichnung

Für Mitarbeiter vieler Branchen bleibe offen, ob ihr arbeitszeitgesetzlicher Schutz ausgehebelt wird oder ob die gesetzliche Pflicht der Arbeitszeitaufzeichnung Vorrang habe, so Klein in einer Aussendung. Das betreffe etwa IT-Fachleute, Techniker, Wissenschaftler, Mitarbeiter in Kreativbranchen, Journalisten oder Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen. Auch selbstständig agierende Arbeitnehmer könnten davon betroffen sein.

Gewarnt wird von der Gewerkschaft GPA-djp weiters vor großen Rechtsunsicherheiten bei All-in-Verträgen. Zudem blieben Unklarheiten bei Zuschlägen für zwölf Stunden Arbeitszeit bei Gleitzeit, so Klein weiter, wenn Zeitguthaben ganztägig verbraucht werden.

Keine Kontrolle von Bauern und Selbstständigen?

„Rechtstechnisch teils misslungen“ sei auch das Aufrechterhalten von bestehenden Betriebsvereinbarungen durch den Abänderungsantrag von ÖVP und FPÖ, die das Mitspracherecht von Betriebsräten beschneiden wollten. Höchst strittig sei hierbei, ob nach Kündigung und damit Erlöschen der Betriebsvereinbarung die Ansprüche auf Zuschläge Inhalt der Einzelverträge geworden sind und in dieser anderen Rechtsform weiter gelten, so Klein.

Weitere „Nebenwirkungen“ ortet Klein in anderen Teilen des Gesetzes, wie dem Kontrollwerkzeug, mit dem die Sozialversicherungsträger unter anderem missbräuchliche Medikamentenverschreibungen und missbräuchliche E-Card-Verwendung besser verfolgen können sollen. Bisher sei das nur für ASVG-Versicherte vorgesehen, nicht aber für andere Versichertengruppen wie Bauern oder Selbständige.

Hofer für Volksbegehren

Für eine Volksabstimmung über den Zwölfstundentag und die 60-Stunden-Arbeitwoche, die die SPÖ morgen im Nationalrat beantragen wird, sprach sich neben dem vida-Vorsitzenden Roman Hebenstreit auch Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) aus.

Da davon auszugehen ist, dass die Regierungsparteien eine Volksabstimmung ablehnen werden, will die SPÖ mit zivilgesellschaftlichen Partnern ein Volksbegehren starten. Hofer rechnet mit einer Zustimmung im Sinne einer Flexibilisierung der Arbeitszeit.