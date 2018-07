Unis für neues Studienrecht und Grundstipendium

Die Universitätenkonferenz (uniko) will in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) ein Modell für eine Art Grundstipendium erarbeiten sowie das Studienrecht reformieren. So soll es etwa die Möglichkeit eines Vollzeit- oder eines Teilzeitstudiums sowie eine Art der Ruhendstellung des Studiums geben, so uniko-Präsidentin Eva Blimlinger gestern Abend vor Journalisten.

Eine Art Grundsicherung für Studenten könnte etwa entstehen, indem die Familienbeihilfe sowie diverse Stipendien in einem Modell zusammengeführt und direkt ausbezahlt werden, skizzierte Blimlinger. Dazu sehe man sich gerade Modelle in verschiedenen Ländern an. In Schweden erhalte etwa jeder das gleiche Geld zum Studieren. Insgesamt müsste dann aber mehr Geld als bisher ausgeschüttet werden. Umgekehrt kämen die Leute durch schnellere Abschlüsse früher auf den Arbeitsmarkt.

Töpfe sollen durchforstet werden

Man müsse sich nun ansehen, wie viel Geld in welchen Töpfen liege. Und dann müsse überlegt werden, wie lange so ein Grundstipendium ausbezahlt werde. In Schweden seien das vier Jahre: „Das deckt dann nur das Bachelor-Studium ab.“ Andere Modelle würden eine Mischfinanzierung mit günstigen Krediten vorsehen. „Dann muss man schauen, was für das österreichische System Sinn macht. Was kosten die Modelle? Gibt es dadurch wirklich eine bessere soziale Durchmischung oder gar eine geringere?“

Mit der Möglichkeit eines Teilzeitstudiums sollen die Unis zudem bessere Planungsmöglichkeiten erhalten. Wer sich statt eines Vollzeit- für ein Teilzeitstudium entscheidet, würde damit etwa einerseits längere Toleranzzeiten etwa für den Beihilfenbezug erhalten, andererseits aber pro Semester auch weniger Geld bekommen. Die Ruhendstellung soll die derzeit mitunter komplizierte Beurlaubung ablösen.

Differenzen bei Prüfungswiederholungen

Bei anderen Themen gebe es durchaus Differenzen mit der ÖH, räumte Blimlinger ein - etwa bei der Zahl der Prüfungswiederholungen. „Die ÖH muss natürlich sagen, es soll möglichst viele geben. Wir sagen natürlich Nein.“ Eigentlich müsste man mit einer oder zwei Wiederholungen das Auslangen finden. In anderen Staaten gebe es diese zahlreichen Antrittsmöglichkeiten überhaupt nicht - „man muss aber auch sagen, in diesen Staaten sind auch die Betreuungsrelationen ganz andere“. Gleiches gelte für den Status einer Prüfung.

Einer Exmatrikulation von „ewigen“ Studenten kann Blimlinger wenig abgewinnen. Die Aufhebung der Gebührenbefreiung von berufstätigen Langzeitstudenten durch den Verfassungsgerichtshof hält Blimlinger hingegen für „okay“: Bis zum Auslaufen ihres alten Doktoratsstudiums sei sie selbst noch inskribiert gewesen.