Iranischer Präsident teilte aus

Der Besuch des iranischen Staatschefs Hassan Rouhani in Wien am Mittwoch sollte vor allem dazu dienen, das internationale Atomabkommen am Leben zu erhalten. Die Absicht dazu wurde sowohl von österreichischer als auch von iranischer Seite betont. Auch in wirtschaftlichen Fragen herrschte Einigkeit bei den Besuchen Rouhanis bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Überschattet wurde die Harmonie allerdings von einem Schlagabtausch zum Thema Israel. Kurz verwies auf Österreichs historische Verantwortung, Rouhani wetterte gegen „die Zionisten“.

