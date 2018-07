Rumänien lockert Gesetz zur Korruptionsbekämpfung

Trotz Warnungen aus dem In- und Ausland hat das rumänische Parlament ein Gesetz zur Korruptionsbekämpfung gelockert. Auf Betreiben der regierenden Sozialdemokraten stimmten heute in Bukarest 167 Abgeordnete für die Reform, 97 votierten dagegen.

Keine Strafen bei Firmen oder Organisationen als Nutznießer

Von nun an wird Korruption bei Staatsbediensteten in Rumänien nur noch strafrechtlich verfolgt, wenn der Betreffende „einen ungerechtfertigten Vorteil für sich selbst oder ein Familienmitglied“ erhält.

Wenn Dritte oder eine Einrichtung oder ein Unternehmen Nutznießer sind, soll ein solcher Machtmissbrauch nicht mehr bestraft werden. Damit verstößt die Neuregelung gegen die UNO-Konvention zur Korruptionsbekämpfung.

Abgeordnete könnten Urteilen entgehen

Durch die Reform könnten einige rumänische Abgeordnete einer Strafverfolgung entgehen, darunter der einflussreiche Chef der sozialdemokratischen PSD, Liviu Dragnea. Dieser war vor zwei Wochen in einer Scheinbeschäftigungsaffäre in erster Instanz wegen Machtmissbrauchs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dragnea ging jedoch in Berufung.

Präsident Klaus Iohannis, ein entschiedener Widersacher der seit Ende 2016 amtierenden sozialdemokratischen Regierung, kündigte an, gegen dieses „schädliche“ Gesetz vor das rumänische Verfassungsgericht zu ziehen. Auch Rumäniens westliche Partner hatten vorab vor der Lockerung des Korruptionsgesetzes gewarnt.