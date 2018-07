Italien: Falsches Flüchtlingsbild sorgt für Schlagzeilen

Ein auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als Aufnahme eines Hafens in Libyen beschriebenes Bild sorgt in Italien derzeit als Beispiel besonders drastischer Falschinformationen für Schlagzeilen. Der Bildbeschreibung zufolge handelt es sich zwar durchaus um eine Aufnahme, die in der laufenden Flüchtlingsdebatte noch nie zu sehen war. Das liegt allerdings dann auch daran, dass auf dem Foto nicht Tausende, zur Überfahrt nach Italien bereite Flüchtlinge, sondern Konzertbesucher zu sehen sind.

Die Aufnahme stammt schließlich auch nicht aus Libyen, sondern aus Venedig, wo die britische Bank Pink Floyd am 15. Juli 1989 auf einer schwimmenden Bühne ein legendäres Gratiskonzert gab. Der Schwindel ist italienischen Medienberichten zufolge dennoch nicht sofort aufgeflogen. Nach Angaben der Zeitung „La Repubblica“ wurde das Posting zwar gelöscht, zuvor aber rund 9.000-mal geteilt.