„Meister des Lichts“: Kameramann Robby Müller gestorben

Der legendäre niederländische Kameramann Robby Müller ist tot. Laut der niederländischen Zeitung „Het Parool“ starb Müller gestern im Alter von 78 Jahren in Amsterdam.

Besondere Berühmtheit erlangte er für seine Arbeit für den deutschen Regisseur Wim Wenders. Bei fast einem Dutzend von Wenders’ Filmen stand Müller hinter der Kamera, darunter „Alice in den Städten“ und „Paris, Texas“.

Zusammenarbeit mit Jarmusch und Bogdanovich

Ab den 1980er Jahren verlegte Müller seinen Lebensmittelpunkt in die USA. Dort zeichnete er für die Aufnahmen der Jim-Jarmusch-Filme „Down By Law“, „Mystery Train“, „Dead Man“, „Ghost Dog“ und „Coffee And Cigarettes” verantwortlich und kollaborierte mit Größen wie William Friedkin („Leben und Sterben in LA“), Lars von Trier („Breaking The Waves“) oder Peter Bogdanovich („Saint Jack“).

Müller wurde ob seiner virtuosen Lichteffekte als „Mast of Light“ („Meister des Lichts“) bezeichnet. Im jahr 2016 widmete ihm das Filminstitut Eye in Amsterdam eine Ausstellung unter diesem Titel.