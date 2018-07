NR: Kurz verteidigt Asylpolitik - Attacken von Opposition

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich heute im Nationalrat gegen die Kritik der Liste Pilz in Sachen Flüchtlingspolitik zur Wehr gesetzt. Dass es heute wieder Grenzkontrollen in Europa bzw. den Wunsch nach diesen gebe, liege in der Verantwortung jener, die 2015 und 2016 eine falsche Flüchtlingspolitik betrieben hätten. Der jüngste EU-Gipfel habe eine Trendwende gebracht, sagte er erneut.

Zuvor hatte Listengründer Peter Pilz eine Dringliche Anfrage an Kurz gestellt und ihn in deren Begründung vehement kritisiert. Im EU-Parlament sei Kurz selbst von seinen eigenen Fraktionskollegen boykottiert worden. Er betreibe einen „antieuropäischen Ratsvorsitz“ und setzte mit seinen Freunden in München und seinen Vorbildern in Polen und Ungarn ausschließlich auf Flüchtlingsabwehr. „Das ist das dümmste, was der jetzigen EU passieren kann“, so Pilz.

„Europa ohne Grenzen“

Kurz sagte, man werde „ein Europa ohne Grenzen nach Innen“ wieder zustandebringen. Dafür gebe es einen Plan, nämlich Hilfe vor Ort und einen funktionierenden Außengrenzschutz der EU. Nicht mittragen wolle er Maßnahmen Deutschlands, die zulasten Österreichs gingen, wiederholte er.

Auf den Pilz’schen Vorwurf, dass er beim „Putsch“ gegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit der CSU im Bunde gewesen sei, ging Kurz nicht weiter ein, sondern verwies nur darauf, dass die gemeinsame Ministerratssitzung mit dem Münchener Kabinett bereits im Februar vereinbart worden sei.

Attacken von SPÖ und NEOS

Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder meinte direkt an Kurz gewandt: „Sie nennen sich Brückenbauer, aber in Wahrheit machen sie Österreich und ganz Europa kaputt.“ Statt konstruktiver Politik setze Kurz auf Profilierungssucht und Nationalismus. Die Folge sei Unsicherheit und Chaos in Österreich und eine Zerstörung des europäischen Konsens.

NEOS-Klubobmann Matthias Strolz outete sich als Ex-Fan von Kurz. Warum er es nicht mehr ist, erklärte er mit dessen europäischer Haltung: „Das kann nicht der Ernst dieses jungen Menschen sein“, meinte er zum Zugang Kurz’. Daher werde er auch nicht aufhören ihn zu rütteln. Denn mit seinem Können könnte der Kanzler anderes tun als Zündeln und Nationalismus zu befeuern.

Deftigte Wortmeldungen in Debatte

Die Koalitionsredner nahmen sich vor allem Pilz zur Brust und das durchaus deftig. So erklärte der FPÖ-Abgeordnete Hans Jörg Jenewein, Pilz werde bald 65, ein schwieriges Alter für einen Mann, umso mehr wenn dieser sich als „Grapscherkönig und Mandatskäufer einen besonderen Namen gemacht hat.“

Als Verteidiger der österreichischen Europapolitik zitierte der ÖVP-Mandatar Werner Amon lange EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wobei aus dem Auditorium offenbar der Ruf „Der B’soffene“ zu vernehmen war. Der vorsitzführende Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wollte daraufhin erbost einen Ordnungsruf erteilen, konnte aber nicht eruieren, woher der Zwischenruf stammte.