Italiens Sozialversicherung warnt vor Migrationsstopp

Der Chef der italienischen Sozialversicherung (INPS), Tito Boeri, hat vor den Auswirkungen eines drastischen Rückgangs der Migration auf das Rentensystem seines Landes gewarnt.

Sollte die Einwanderung stark beschränkt werden, „würden wir innerhalb von fünf Jahren die Bevölkerung einer Stadt wie Turin verlieren“, sagte Boeri heute vor dem Parlament in Rom. Italien hat eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit.

Appell für legale Einwanderung

Angesichts des Bevölkerungsrückgangs, über den „sich in Italien niemand Sorgen zu machen scheint“, sprach sich Boeri für legale Einwanderung aus. Nur so könne ein Loch in den Rentenkassen verhindert werden. Außerdem brauche Italien die Arbeitskraft von Einwanderern, da bestimmte Aufgaben etwa in der Pflege und in der Landwirtschaft bei den Italienern zu unbeliebt seien, sagte Boeri.

Kritik von Salvini

Kritik kam von dem italienischen Innenminister und Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini. Boeri „macht weiterhin Politik und ignoriert dabei das Bedürfnis vieler Italiener zu arbeiten (und Kinder zu machen)“, so Salvini. Der Wirtschaftswissenschaftler Boeri war von der vorherigen Mitte-links-Regierung zum Chef des INPS ernannt worden.

Seit dem Antritt der Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega-Partei fährt Italien in Migrationsfragen eine harte Linie. Der INPS-Chef kritisierte auch die geplante Pensionsreform der Regierung als zu teuer. Durch die Reform soll der Pensionseintritt erleichtert werden.