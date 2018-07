Situation in Nantes nach Krawallen angespannt

Nach den Krawallen in der westfranzösischen Stadt Nantes ist es zu neuen Zwischenfällen gekommen. Die Situation in dem Viertel, in dem am Vorabend ein Polizist einen jungen Mann getötet hat, habe sich heute Abend wieder angespannt, sagte Präfektin Nicole Klein dem Sender BFMTV.

Es seien zwei Autos und ein Minibus angezündet worden. In der Nacht auf morgen sollten zahlreiche Bereitschaftspolizisten an Ort und Stelle sein.

Ein Beamter hatte bei einer Kontrolle auf den 22-Jährigen geschossen und ihn tödlich verletzt. Daraufhin waren in der Nacht auf heute rund 30 Autos und mehrere Geschäfte angezündet worden, die Situation hatte sich aber in der Früh beruhigt. Eine Untersuchung der Justiz soll die Umstände des Vorfalls klären.