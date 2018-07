Wie Kooperation gelingen kann

Was hat der Klimawandel mit dreckigem Geschirr in der Kaffeeküche zu tun? Bei beiden Problemen klappt die Zusammenarbeit zwischen Menschen nicht: Ein neues spieltheoretisches Modell erklärt, warum das so ist - und wie man es anders machen könnte.

Mehr dazu in science.ORF.at