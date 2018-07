Novak sorgt in Wimbledon weiter für Furore

Ein Jahr nach Sebastian Ofner sorgt wieder ein Österreicher in Wimbledon für Furore. Dennis Novak setzte sich gestern gegen den als Nummer 17 gesetzten Franzosen Lucas Pouille in einem hart umkämpften Match durch und zog damit in die dritte Runde ein. Der 24-jährige Qualifikant dominierte die ersten zwei Sätze und musste nach zwei vergebenen Matchbällen den Satzausgleich hinnehmen. In der Entscheidung zeigte Novak aber wieder perfektes Rasentennis und holte sich den Sieg. Im Kampf um das Achtelfinale geht es nun gegen den Wimbledon-Finalisten von 2016.

