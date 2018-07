Zehntausende bei Rolling-Stones-Konzert in Prag

Die Rolling Stones haben sich in Prag von Zehntausenden begeisterten Fans feiern lassen. Die legendären Alt-Rocker starteten ihr Konzert auf dem Flugplatz Letnany gestern Abend der Agentur CTK zufolge mit dem Song „Street Fighting Man“ von 1968.

Prag ist die vorletzte Station der aktuellen „No-Filter“-Europatournee der britischen Band, die im September 2017 in Hamburg begonnen hatte und am 8. Juli in Warschau endet. Die Rolling Stones halten in Tschechien den Rekord für das größte Konzert, das dort je stattgefunden hat: Im August 1995 spielten sie vor 130.000 Zuschauern im Prager Strahov-Stadion. Diesmal sollen es nach Angaben der Veranstalter rund 50.000 gewesen sein.