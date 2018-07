17 Tote bei Hitzewelle in Kanada

Bei einer Hitzewelle in Kanada sind in den vergangenen Tagen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Metropole Montreal in der östlichen Provinz Quebec habe es 12 Tote gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden gestern mit. Weitere 5 Tote gab es örtlichen Medienberichten zufolge in einem ländlichen Gebiet östlich der Stadt.

Nach Angaben des Wetterdienstes haben die Temperaturen zuletzt die 34-Grad-Marke geknackt. Angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit fühle es sich aber eher wie 40 Grad Celsius an. Die Regierung hat eine Hitzewarnung ausgegeben.

Im Jahr 2010 waren bei einer Hitzewelle in der Gegend von Montreal etwa 100 Menschen ums Leben gekommen.