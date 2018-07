Arbeitszeit: Spekulationen über früheres Inkrafttreten

Der Nationalrat beschließt heute das von SPÖ und Arbeitnehmervertretern heftig angefeindete Paket zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Seit den Morgenstunden mehren sich die Spekulationen, dass ÖVP und FPÖ dabei die Reform vorziehen wollen.

So berichtet der „Kurier“, unter Berufung auf Regierungskreise, das Gesetz solle schon am 1. September und nicht wie geplant am 1. Jänner 2019 in Kraft treten. Die Regierung wolle damit die „Debatte über das Gesetz und seine Folgen mittelfristig abkürzen“. ÖVP und FPÖ würden auf eine Beruhigung der hitzigen Diskussionen hoffen, berichtet die Zeitung. Bestätigung dafür gibt es keine.

Gewerkschafter befürchtet „überfallsartigen Abänderungsantrag“

Baugewerkschafter und SPÖ-Mandatar Josef Muchitsch befürchtet in einer Aussendung ebenfalls diese Vorgangsweise: Der SPÖ-Parlamentsklub habe gestern noch eine Anfrage an die Klubs von FPÖ und ÖVP gestellt, ob es noch zu Abänderungen beim Arbeitszeitgesetz komme. Üblicherweise würden 24 Stunden vor Behandlung von Abänderungsanträgen im Plenum alle Oppositionsparteien vorab informiert werden.

Bisher habe es aber keine Antwort der Regierungsparteien gegeben. Muchitsch befürchtet daher einen „überfallsartigen Abänderungsantrag“ und einen Geltungsbeginn schon im Herbst. Einmal mehr kritisierte der Gewerkschafter die schnelle Umsetzung des „Husch-Pfusch-Gesetzes“. Die geplanten Maßnahmen der Opposition und der Gewerkschaften im Herbst seien damit aber nicht abzustellen, „genau Gegenteiliges wird der Fall sein“.

Mit dem Arbeitszeitgesetz werden der Zwölf-Stunden-Tag bzw. die 60-Stunden-Woche gesetzlich etabliert. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der Achtstundentag und die 40-Stunden-Woche bleiben, ausgedehnt wird aber die mögliche Maximalarbeitszeit. Gegenüber dem ursprünglichen ÖVP-FPÖ-Initiativantrag gibt es noch eine Abänderung, die - zumindest auf dem Papier - die Freiwilligkeit für die elfte und zwölfte Stunde sicherstellt.