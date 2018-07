Gute Geschäfte mit Medizin-Aufnahmetest

Knapp 16.000 junge Menschen treten morgen zum Aufnahmetest für das Medizinstudium an, aber nur jeder Zehnte wird einen Platz bekommen. Dieser Wettbewerb an staatlichen Universitäten hat in den letzten Jahren zu einem lukrativen Geschäftsmodell für Kursanbieter geführt.

Mehr dazu in science.ORF.at