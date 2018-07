Autor Lipus erhält Großen Österreichischen Staatspreis

Der Große Österreichische Staatspreis 2018 geht an Florjan Lipus und damit an einen Kärntner Autor, der in seiner Muttersprache Slowenisch schreibt. Die höchste Kulturauszeichnung der Republik, dotiert mit 30.000 Euro, wird Lipus am 1. Oktober verliehen. „Seine Literatur baut auf ästhetische Autonomie, sprachliches Experiment und literarische Innovation“, lobte Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP).

Sein Schaffen gilt als maßgebliches Zeugnis für die besondere Qualität von Literatur in Minderheitensprachen, seine Auszeichnung ist damit mehr als die Würdigung einer Persönlichkeit.

„Seelenruhig“: Erinnern an Nazi-Gräueltaten

Florjan Lipus wurde am 4. Mai 1937 in Lobnig/Lobnik bei Eisenkappel/Zelezna Kapla geboren. Er musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter - nachdem sie eine als Partisanen verkleidete Gruppe von GESTAPO-Männern bewirtet hatte - vor seinen Augen verhaftet wurde. Sie wurde im KZ Ravensbrück ermordet, während sein Vater in der Wehrmacht dienen musste.

Im Vorjahr veröffentlichte Lipus „Seelenruhig“, in dem er Motive aus Kindheit, Jugend und Krieg verdichtet. Dieses Lebenszeugnis ist eine analytische Annäherung an das Aufwachsen während des Zweiten Weltkriegs, ein Verstehenwollen kindlicher Erinnerungsfetzen von Mutter und Großmutter, eine späte Versöhnung mit dem väterlichen Schweigen und ein stetes Erinnern an die Gräueltaten der Nazis.

Vom Volksschullehrer zum Literaten

Von 1960 bis 1998 war Lipus als Volksschullehrer und -direktor tätig. Zugleich war er von 1960 bis 1980 Herausgeber der Kärntner-slowenischen Literaturzeitschrift „Mladje“ und veröffentlichte zahlreiche Erzählungen, Romane und Essays. Zu Lipus’ bekanntesten Werken zählen „Der Zögling Tjaz“, „Die Beseitigung meines Dorfes“, „Die Verweigerung der Wehmut“ und „Herzflecken“ sowie der im Suhrkamp Verlag erschienene Roman „Bostjans Flug“.

Peter Handke, der den „Zögling Tjaz“ 1981 gemeinsam mit Helga Mracnikar ins Deutsche übersetzte, geriet in einem APA-Interview einmal über Lipus ins Schwärmen: „Sein ‚Bostjans Flug‘ ist für mich eines der drei, vier Bücher, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich geschrieben wurden und Weltliteratur sind.“ Sein Vorschlag, Lipus den Großen Österreichischen Staatspreis zuzuerkennen, sei zu diesem Zeitpunkt jedoch an der Tatsache gescheitert, dass der Autor nicht auf Deutsch schreibe. Nachsatz: „Das ist ein Unrecht.“

Mehrfach ausgezeichnet

Vielfach ausgezeichnet ist Lipus freilich dennoch: Für „Bostjans Flug“ wurde Lipus 2004 mit dem France-Preseren-Preis und 2011 mit dem Petrarca-Preis ausgezeichnet. 2005 erhielt er den Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, 2013 den mit 14.500 Euro dotierten Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz.

Der Österreichische Kunstsenat führt in seiner Staatspreis-Begründung an, dass schon im „Zögling Tjaz“ sein „gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt“ sei: „Lipus behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.“