Schwere Unwetter in Norditalien

Schwere Unwetter haben in der Nacht auf heute in Norditalien gewütet, während der Süden unter Hitze litt. Nach heftigen Regenfällen und starkem Wind trat der Fluss Seveso in Mailand über die Ufer. Dabei kam es zu erheblichen Problemen im Straßen- und Bahnverkehr.

Wegen des Windes wurden die Dächer einiger Gebäude weggerissen, Bäume fielen auf Straßen, berichteten italienische Medien. Schwere Niederschläge sorgten für Überschwemmungen in Turin und Umgebung. Schon seit drei Tagen ist die norditalienische Region Piemont von schweren Gewittern betroffen. Am Montag war ein Autofahrer wegen der Überschwemmung in einer Unterführung in Rivarolo nahe Turin ertrunken.

In der Bergortschaft Moena im Trentiner Fassatal sind 50 Personen ohne Obdach. Sie dürfen nach schweren Unwettern am Dienstag aus Sicherheitsgründen nicht in ihre Häuser zurückkehren. Riesige Wassermassen hatten ihren Weg durch die Ortschaft gebahnt. Insgesamt wüteten die heftigen Unwetter auf einer Fläche von 150 Quadratkilometern. In Moena prasselten innerhalb kürzester Zeit 130 Liter Regen pro Quadratmeter nieder.