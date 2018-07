Paar offenbar zufällig Vergiftungsopfer

Nach zwei weiteren Nowitschok-Vergiftungsfällen in England flammt der Streit zwischen Großbritannien und Russland wieder auf. Die britische Regierung forderte die Regierung in Moskau am Donnerstag auf, Details über den Einsatz des Nervengifts gegen den früheren Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter im März zu übermitteln. Russland hingegen betonte abermals, dass es sich dabei um grundlose Anschuldigungen handle, und nannte die Ereignisse eine politische Intrige der Briten. Das am Wochenende in Südengland offenbar zufällig vergiftete Paar schwebt unterdessen weiter in Lebensgefahr.

