EU-Parlament: Grünes Licht für neue Einreiseregeln

Das Europaparlament hat heute in Straßburg strengere Kontrollen für Reisende aus Ländern ohne EU-Visapflicht beschlossen. Konkret geht es um das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem (ETIAS). Das System soll 2021 in Kraft treten und für mehr als 60 Länder und Hoheitsgebiete gelten, deren Staatsangehörige visafrei in die EU einreisen können.

Die Reisegenehmigung kostet sieben Euro und ist drei Jahre gültig. Das Parlament betont, dass die überwiegende Mehrheit der Reisenden aus Drittstaaten nach dem Ausfüllen des Formulars sofort eine positive Antwort erhalten, sobald ihre Daten mit den relevanten Datenbanken abgeglichen wurden.

Ergibt die Suche indes einen Treffer, wird der Antrag von einer ETIAS-Zentralstelle und nationalen ETIAS-Stellen manuell weiter geprüft und bearbeitet. Die Einreise kann verwehrt werden, wenn Sicherheitsrisiken drohen.