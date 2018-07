Tour de France: Österreicher wittern ihre Chance

Mit den Bora-Profis Lukas Pöstlberger und Gregor Mühlberger sowie Trek-Fahrer Michael Gogl nehmen am Samstag drei Österreicher die 105. Tour de France in Angriff. Alle drei gelten in ihren Mannschaften als wichtige Helfer ihrer Kapitäne Rafal Majka und Peter Sagan sowie Bauke Mollema, der wie Majka in der Gesamtwertung aufzeigen will.

Den Österreichern wurden aber Freiheiten in den einzelnen Etappen zugesichert. Diese Chance wollen sie wahrnehmen. Pöstlberger - im Meistertrikot - und Mühlberger geben ihr Tour-Debüt, Gogl ist zum zweiten Mal dabei. Seine Premiere im vergangenen Jahr war leidvoll.

