Flexibilisierung kommt schon früher

Noch ehe der Nationalrat am Donnerstag zur Abstimmung über die geplante Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag zusammengetroffen ist, hat die ÖVP-FPÖ-Regierung für einen Knalleffekt gesorgt: Die Neuregelung soll nicht wie vorgesehen am 1. Jänner 2019, sondern bereits am 1. September dieses Jahres in Kraft treten. Die Opposition reagierte erbost - sowohl auf den Abänderungsantrag der Koalition als auch auf den Inhalt des Gesetzes. Aufhalten konnte sie es nicht - ÖVP, FPÖ und schließlich auch NEOS stimmten für den Antrag der Regierung.

