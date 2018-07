NR: Grünes Licht für Zwölfstundentag

Das Paket zur Arbeitszeitflexibilisierung ist heute im Parlament beschlossen worden. Dem Gesetz, das den Zwölfstundentag bzw. die 60-Stunden-Woche gesetzlich etabliert, stimmten schließlich nicht nur die Regierungsfraktionen ÖVP und FPÖ, sondern auch NEOS zu. SPÖ und Liste Pilz stimmten dagegen.

Mit dem Vorhaben bleibt zwar grundsätzlich der Achtstundentag und die 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit bestehen. Ausgedehnt wird aber die mögliche Maximalarbeitszeit. Gegenüber dem ursprünglichen ÖVP-FPÖ-Initiativantrag gab es am Donnerstag noch eine Änderung: So tritt das Vorhaben nicht erst mit 1. Jänner 2019, sondern bereits am 1. September dieses Jahres in Kraft.

Ein SPÖ-Antrag auf Abhaltung einer Volksabstimmung fand keine Mehrheit, neben den SPÖ-Mandataren stimmten nur die Abgeordneten der Liste Pilz dafür.