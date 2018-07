Fußball-WM: Personalsorgen bei Viertelfinalisten

Die Fußball-WM 2018 in Russland geht morgen und am Samstag mit den Viertelfinal-Spielen in die nächste entscheidende Phase. Offene Personalfragen beschäftigen die Teamchefs von Brasilien bis Russland, denn Verletzungen und Gelb-Sperren fordern ihren Tribut.

Besonders gespannt blicken die Beobachter auf den Kader Uruguays. Denn dort bangt man vor dem Schlager gegen Frankreich um die Fitness von Stürmerstar Edinson Cavani.

