Syrische Rebellen verhandeln wieder mit russischer Armee

Die Rebellen im Süden Syriens sind nach eigenen Angaben wieder zu Verhandlungen mit der russischen Armee bereit. Das gehe auf Vermittlungsbemühungen Jordaniens zurück, sagte ein Oppositionssprecher heute. Die Gespräche sollten am Abend in Busra al-Scham stattfinden. In der Stadt gab es bereits vier Gesprächsrunden, die ohne Ergebnis blieben.

Staatliche Kräfte sollen einrücken

Hauptstreitpunkt ist nach Darstellung der Rebellen, ob ihre Entwaffnung in einem oder in mehreren Schritten erfolgen soll. Danach sollen staatliche Kräfte unter Aufsicht der russischen Militärpolizei in die bisherigen Rebellengebiete einrücken.

Seit dem Scheitern der jüngsten Gespräche gestern flogen syrische und russische Luftwaffe nach Berichten der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien schwere Angriffe auf Rebellenstellungen. Die Angaben, auf die sich auf ein Netzwerk aus Informanten in Syrien beruft, sind von unabhängiger Seite schwer überprüfbar.

Neben einer Region im Nordwesten ist die Region Daraa das letzte Gebiet, das teilweise noch von Aufständischen kontrolliert wird. Der Südwesten Syriens ist eigentlich eine der Deeskalationszonen, auf die sich Russland, Jordanien und die USA geeinigt hatten, um die Gewalt einzudämmen. Israel warnte Syrien davor, beim Kampf gegen die Rebellen mit Truppen in die demilitarisierte Grenzzone einzurücken.

Beobachtungsstelle: Über 600 Luftangriffe

Die syrische Armee und ihre russischen Verbündeten gehen nach Darstellung oppositionsnaher Beobachter mit schweren Luftschlägen gegen die letzten von Rebellen gehaltenen Orte im Südwesten des Landes vor. In der Nacht auf heute seien mehr als 600 Angriffe gezählt worden, berichtete die Beobachtungsstelle.

Hunderttausende auf der Flucht

Die Kämpfe und Luftschläge haben nach UNO-Angaben vom Montag bereits mehr als eine Viertelmillion Menschen im Südwesten in die Flucht geschlagen. Sie suchen Schutz an den Grenzen zu Jordanien und Israel. Beide Nachbarn lehnen es allerdings ab, ihre Grenzen zu öffnen. Jordanien beherbergt schon rund eine halbe Million syrischer Flüchtlinge.