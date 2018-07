Gesetz ab 1. September in Kraft

Nach einer hoch emotionalen Debatte ist das Paket zur Arbeitszeitflexibilisierung am Donnerstag im Parlament beschlossen worden. Neben den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ stimmte auch NEOS für die Neuregelung, die den Zwölfstundentag rechtlich etabliert. Inkrafttreten wird das Vorhaben bereits am 1. September. Erledigt scheint das Thema damit aber noch nicht: Während Arbeitsrechtsexperten offene Fragen in der Auslegung der Gesetzesänderung sahen, drohte der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) und SPÖ-Abgeordnete Wolfgang Katzian indirekt mit Arbeitskampf.

