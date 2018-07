Thyssenkrupp-Chef Hiesinger will gehen

Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Stahlkonzerns Thyssenkrupp steht vor dem Abgang. Heinrich Hiesinger habe den Aufsichtsrat um Gespräche gebeten, die zur Auflösung seines Mandats führen sollen, teilte das Unternehmen heute in Essen mit.

Morgen werde der Aufsichtsrat über das Gesuch beraten, hieß es weiter in der Pressemitteilung des Konzerns. Gründe für das Ansinnen Hiesingers nannte Thyssenkrupp zunächst keine. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der Aktienkurs von Thyssenkrupp reagierte in einer ersten Reaktion positiv. Das Plus lag auf der Handelsplattform Tradegate bei einem Prozent. Thyssenkrupp hatte erst kürzlich seine Stahlsparte in ein Joint Venture mit dem indischen Rivalen Tata Steel eingebracht. Hiesinger wollte eigentlich in der kommenden Woche dem Aufsichtsrat seine Strategiepläne für den Mischkonzern präsentieren.