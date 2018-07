Salvini will Zahl der Bootsflüchtlinge auf null senken

Italien will das Thema europäischer Unterstützung für Libyen zur Priorität des informellen EU-Innenministertreffens kommende Woche in Innsbruck machen. Das betonte der italienische Innenminister Matteo Salvini bei einem Treffen mit dem libyschen Vizepremier Ahmed Maitik heute in Rom. So forderte Salvini etwa die Abschaffung des EU-Embargos gegen das Bürgerkriegsland.

„Null Migrantenankünfte“

Maitik erklärte, dass Libyen seit über zwei Jahren auf den Abschluss eines Migrationsabkommens mit der EU warte. Sollte es zu keiner finanziellen Unterstützung seitens der EU kommen, werde Libyen einen Pakt mit Italien schließen. „Italien ist seit jeher unser erster Partner“, sagte Maitik bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Salvini in Rom.

Salvini erklärte, dass „null Migrantenankünfte“ das Ziel der italienischen Regierung sei. „Mein Anliegen ist, dass kein einziges Flüchtlingsschiff mehr Italien erreicht“, sagte der Innenminister und Chef der rechten Lega. Daher wolle Italien die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache stärken. Die Zahl der Schiffe, die Italien Libyens Küstenwache liefern werde, soll von zwölf auf 17 aufgestockt werden. Zugleich sprach sich Salvini für humanitäre Korridore aus, die schutzbedürftige Flüchtlinge legal nach Europa führen können.

Kommission zu „notwendiger Strenge“ aufgerufen

Salvini will außerdem die Asylverfahren beschleunigen. In einem Schreiben an die Präfekten und Präsidenten der Kommissionen, die auf Provinzebene die Asylanträge prüfen, forderte der Innenminister einen strengeren Umgang mit der Vergabe von humanitären Aufenthaltstiteln. Salvini rief die Kommissionen zur „notwendigen Strenge“ bei der Prüfung der Anträge auf. Ein Status solle nur zuerkannt werden, wenn Migranten wirklich schutzbedürftig seien.

Italien: Laut Kneissl keine Grenzschließung geplant ==

Österreich plant nach italienischen Angaben keine Schließung der bilateralen Grenze in der Flüchtlingsfrage. Das teilte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi heute nach einem Telefonat mit FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl mit. „Ich habe mit Außenministerin Kneissl über die Lage am Brenner gesprochen. Sie hat mir bestätigt, dass Österreich keine Grenzschließung plant.“

„Aus dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel vergangene Woche ist klar hervorgegangen, dass die EU-Mitgliedsstaaten keine einseitigen Maßnahmen ergreifen, sondern dass alle Schritte gemeinsam vereinbart werden“, sagte der Minister nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA. Das Gespräch mit Kneissl sei sehr freundschaftlich verlaufen. „Es gibt volles gegenseitiges Verständnis für die Lage in unseren Ländern.“

Brenner-Grenze als Symbol

Die Brenner-Grenze sei ein Symbol und müsse daher offenbleiben. Es gebe keinen Migrantennotstand auf dem Brenner, sagte der Minister. Die Zahl der aufgegriffenen Migranten sei gering. Moavero Milanesi hatte die von der österreichischen Bundesregierung angekündigten „Maßnahmen an der Südgrenze“ in Reaktion auf die Änderung der deutschen Asylpolitik kritisiert. Heute bekräftigten Wien und Berlin anlässlich eines Besuchs des deutschen Innenministers Horst Seehofer, die „Südroute“ der illegalen Migration schließen zu wollen.