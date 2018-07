Ferienbeginn im Westen und Süden

Morgen bekommen auch die Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und in der Steiermark ihre Zeugnisse und starten damit in die Ferien. Für viele geht es bereits in den Urlaub - damit droht auch Stau.

