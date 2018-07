Weiter Zurückweisungen nach Österreich

Die deutschen Koalitionsparteien haben den seit Wochen schwelenden Asylstreit beigelegt. CDU, CSU und SPD präsentierten Donnerstagabend in Berlin ein gemeinsames Paket, mit dem die illegale Migration nach Deutschland eingedämmt werden soll. Die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) geforderten „Transitzentren“ sind vom Tisch. Zurückweisungen nach Österreich sollen aber weiterhin möglich sein. Noch am Nachmittag hatte Seehofer in Wien erklärt, Deutschland werde „weder jetzt noch in der Zukunft“ Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für die es nicht zuständig sei.

