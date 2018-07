Tennis: Aus für Titelverteidigerin in Wimbledon

Das Damen-Turnier im All England Lawn Tennis and Croquet Club von Wimbledon muss im weiteren Verlauf ohne Titelverteidigerin auskommen. Heute kam überraschend für die Spaniern Garbine Muguruza in der zweiten Runde das vorzeitige Aus beim Rasenklassiker an der Church Road. Die 24-Jährige scheiterte damit so früh wie schon seit 23 Jahren keine Titelverteidigerin mehr.

