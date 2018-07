Formel 1: Red Bull glaubt noch an WM-Titel

Aktuell liegen Daniel Ricciardo und Max Verstappen in der WM-Wertung nur auf den Plätzen vier und fünf. Der Rückstand auf den Führenden Sebastian Vettel beträgt 50 bzw. 53 Punkte. Vor dem Grand Prix in Silverstone geben sich die „Bullen“ optimistisch, in den Titelkampf noch eingreifen zu können. „Wir haben definitiv eine Außenseiterchance“, sagte Teamchef Christian Horner. Grund für die Zuversicht gibt vor allem Verstappen, der in den letzten drei Rennen Konstanz gezeigt hat und richtig gut in Fahrt gekommen ist.

Mehr dazu in sport.ORF.at