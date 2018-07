Deckel bei „Säumniszuschlägen“ teilweise aufgehoben

Im Nationalrat ist gestern die an sich schon beschlossene Deckelung der Verwaltungsstrafen für Firmen, die Mitarbeiter bei der Sozialversicherung nicht oder falsch anmelden, zum Teil wieder aufgehoben worden. Die „Säumniszuschläge“ bleiben nun doch bestehen, wenn die Pflichtversicherungsanmeldung nicht innerhalb von sieben Tagen ab Beginn der Pflichtversicherung vorgenommen wurde.

In anderen Fällen von Säumigkeit bleibt die Pauschalierung (mit maximal 855 Euro) dagegen bestehen. Die Änderung fand die Zustimmung von ÖVP, FPÖ und NEOS, Kritik kam sowohl von SPÖ wie auch der Liste Pilz (LP).

Novelle des Vertretungsrechts beschlossen

Beschlossen wurde auch eine Novelle zur Umsetzung der Reform des Vertretungsrechts für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen im Sozial- und Gesundheitsrecht. So wurde beispielsweise beim Pflegegeld klargestellt, dass die Leistung nur dann der gesetzlichen Vertretung auszuzahlen ist, wenn der oder die Anspruchsberechtigte nicht geschäftsfähig ist.

Ebenfalls behandelt wurden u.a. eine Reihe von (unverbindlichen) Entschließungsanträgen: Keine Mehrheit fand ein SPÖ-Antrag, der den Stopp der im Budget 2019 und im Bundesfinanzrahmen bis 2022 vorgesehenen Abbau von je 100 Planstellen im AMS in den Jahren 2019 und 2020 forderte. Auch ein NEOS-Antrag an das Sozialministerium, Asylwerbern den Abschluss ihrer Lehre plus zwei Jahre Berufstätigkeit zu erlauben, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Entschließer für medizinisches Cannabis

Einstimmig angenommen wurde hingegen eine Reihe weiterer unverbindlicher Entschließungsanträge: NEOS begehrte etwa in einem Antrag, die Aufnahme schulärztlich relevanter Daten in das ELGA-System zu ermöglichen.

Ebenso die Zustimmung aller Fraktionen fand ein Entschließer der Liste Pilz, der die Regierung auffordert, einen Gesetzesvorschlag zur Liberalisierung von Cannabis für medizinische Zwecke vorzulegen. Ein weiteres Begehr der Liste - nämlich die Schaffung einer Staatszielbestimmung zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“ - wurde einstimmig an den Verfassungsausschuss verwiesen.