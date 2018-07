Löwen in Südafrika sollen Wilderer gefressen haben

Ein Rudel Löwen soll in einem Naturreservat in Südafrika mehrere mutmaßliche Nashornwilderer gefressen haben. Von den Eindringlingen sollen kaum Überreste geblieben sein, Parkwächter sollen unter anderem noch ein Gewehr mit Schalldämpfer, eine Axt und drei paar Schuhe gefunden haben, wie der Besitzer des privaten Wildreservats Sibuya in der Provinz Ostkap, Nick Fox gestern zur dpa sagte.

„Löwen lassen nicht viel von Beute übrig“

Das Wildtierreservat ging wegen der gefundenen Schuhe und Kleidungsfetzen von mindestens drei Wilderern aus. „Löwen sind sehr kräftige Tiere, sie lassen nicht viel von ihrer Beute übrig“, sagte Fox. Die mutmaßlichen Wilderer hatten es wohl auf Nashörner abgesehen. Offenbar kamen sie dem sechs Löwen starken Rudel in die Quere.

Die Eindringlinge sollen demnach in der Nacht zum Montag in das Reservat gekommen sein. Hunde, die auf das Jagen von Wilderern spezialisiert sind, hätten noch in der Nacht angeschlagen. Erst am Dienstagnachmittag soll einem Ranger in der Nähe der Löwen etwas aufgefallen sein, was nach menschlichen Überresten aussah, wie Fox weiter schilderte.

Keine Gefahr für Safaritouristen

Zwar hätten die Löwen Menschenfleisch gefressen - es gebe aber keine Gefahr für Safaritouristen, denn diese dürften das Reservat nicht zu Fuß, sondern nur mit Rangern in speziellen Fahrzeugen besuchen, erläuterte Fox.

In Südafrika werden jährlich rund 1.000 Nashörner von Wilderern getötet. Die Hörner werden vor allem nach Asien verkauft, wo für sie - als Zutat der traditionellen Medizin - ein Vermögen gezahlt wird.