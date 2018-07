Mexikos Präsident lädt Trump zu Amtseinführung ein

Trotz der angespannten Beziehungen zwischen Mexiko und den USA will Mexikos designierter Staatschef Andres Manuel Lopez Obrador US-Präsident Donald Trump zu seiner Amtseinführung einladen.

Obrador begründete die Ankündigung gestern mit Verweis auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie auf auf die „freundschaftlichen Verbindungen“ und Kooperationen zwischen Mexiko und den USA. Ob Trump komme, hänge von dessen „Terminkalender und eigenen Entscheidung“ ab.

„Wir sind Nachbarländer“

„Wir sind Nachbarländer“, sagte Obrador. Überdies verwies er auf die mehr als 3.000 Kilometer lange gemeinsame Grenze zwischen den beiden Staaten. Vor wenigen Tagen hatte Obrador seinem US-Amtskollegen bei einem Telefonat bereits eine Verringerung der Migration in die USA im Gegenzug für Hilfen aus Washington vorgeschlagen. Trump lobte im Anschluss ein „großartiges Gespräch“.

Obrador tritt sein Amt am 1. Dezember an. Der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt hatte die Wahl am Sonntag gewonnen und wird der erste linksgerichtete mexikanische Präsident seit Jahrzehnten.

Trump hatte sich wiederholt abfällig über Mexikaner geäußert und will eine Mauer zwischen beiden Ländern errichten. Zudem hatte Trumps Regierung an der Grenze zu Mexiko illegal ins Land gekommene Migranten von ihren Kindern getrennt.