14-Jähriger in Freibad von Eisenstange durchbohrt

Ein 14-Jähriger wurde bei einem Unfall in einem Freibad in Horn (Niederösterreich) gestern schwer verletzt. Der Bub wollte über eine Umzäunung klettern und stürzte dabei auf eine Eisenstange, die sich in seinen Körper bohrte.

