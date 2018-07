Pianist Lang Lang nach monatelanger Pause vor Comeback

Die Sommersaison der klassischen Musik ist eröffnet, und mit ihr kehrt ein Star am Klavier zurück: Nach einer Sehnenentzündung im linken Arm und monatelanger Pause feiert der chinesische Pianist Lang Lang in den USA heute seine offizielle Rückkehr auf die Bühne. Mit dem Eröffnungskonzert des Tanglewood-Festivals im Staat Massachusetts soll die Karriere des 36-Jährigen wieder in Schwung kommen.

Lang Lang fühle sich wohl und freue sich auf das Konzert mit Dirigent Andris Nelsons und dem Boston Symphony Orchestra, sagte eine Sprecherin des Pianisten der dpa. Für gestern sei bereits eine reguläre Probe geplant gewesen. Tanglewood ist eine Art Sommerresidenz des Bostoner Orchesters, die Konzertstätte liegt unter freiem Himmel in der Landschaft des Berkshire County.

Hintergrund der langen Pause war eine auch als Tendinitis bekannte Sehnenentzündung, die unter professionellen Pianisten nicht unüblich ist. Er hatte eigener Aussage zufolge im Frühjahr 2017 auf „dumme“ Weise mit zu großem Druck ein Stück von Maurice Ravel geübt, als der Schmerz auftrat. Mehrere Vorstellungen wurden abgesagt, darunter auch Auftritte mit den Berliner Philharmonikern und der Kölner Philharmonie. Pianisten üben teilweise sieben oder acht Stunden täglich.