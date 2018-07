Bundesliga: Alar überrascht mit Rückkehr zu Rapid

Knalleffekt auf dem heimischen Transfermarkt: Deni Alar verlässt laut mehreren Medienberichten den SK Puntigamer Sturm Graz und heuert wieder bei Rapid Wien an. „Es sieht so aus, dass Alar wechselt“, sagte Sturm-Sportchef Günter Kreissl in der „Kleinen Zeitung“. Vor zwei Jahren hatte der die Hütteldorfer in Richtung Graz verlassen, wo er vergangene Saison zum zweitbesten Torschützen der Liga avancierte. Nun kehrt Alar für 600.000 Euro Ablöse und einen Vierjahresvertrag zurück nach Wien.

