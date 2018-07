Kurienkardinal Jean-Louis Tauran gestorben

Der französische Kurienkardinal Jean-Louis Tauran ist in der Nacht auf heute im Alter von 75 Jahren gestorben. Entsprechende erste Meldungen bestätigte Vatikan-Sprecher Greg Burke der Nachrichtenagentur Kathpress in der Früh in Rom. Kardinal Tauran war Leiter des Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog und zuvor lange Jahre vatikanischer „Außenminister“. Tauran litt an der Parkinson-Krankheit.

Der Weltöffentlichkeit bekannt wurde er vor allem, weil er am 13. März 2013 als damaliger Kardinalprotodiakon von der Loggia des Petersdoms aus das „Habemus Papam“ und damit die Wahl von Papst Franziskus verkündete.

Mehr dazu in religion.ORF.at