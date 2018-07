Zahl der Single-Haushalte in EU auf 34 Prozent gestiegen

Die Zahl der Single-Haushalte ohne Kinder in der EU ist 2017 auf rund 34 Prozent gestiegen. 2010 lag sie noch bei knapp über 31 Prozent, berichtete Eurostat heute. Spitzenreiter war Schweden mit 51 Prozent an Einpersonenhaushalten, Schlusslicht Malta mit knapp 20 Prozent. Österreich lag mit knapp 37 Prozent an neunter Stelle unter den 28 EU-Staaten.

Hinter Schweden folgten Dänemark (44 Prozent) und Litauen (43 Prozent). Neben Malta gab es die wenigsten Single-Haushalte in Portugal und der Slowakei (je 22 Prozent).

Über 20, aber unter 30 Prozent rangierten auch Kroatien, Polen, Zypern, Irland, Spanien und Rumänien. Zwischen 30 und 40 Prozent lagen Tschechien, Griechenland, Großbritannien, Belgien, Ungarn, Slowenien, Italien, Frankreich, Luxemburg, Lettland, Österreich, Bulgarien und die Niederlande. Mindestens 40 Prozent wiesen Estland, Deutschland, Finnland, Litauen, Dänemark und Schweden auf.