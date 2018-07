Britisches Kabinett ringt um Linie für EU-Austritt

Die britische Regierung peilt bis zum Abend eine gemeinsame Linie für den EU-Austritt an. Der Kabinettschef von Premierministerin Theresa May, David Lidington, sagte der BBC, er sei zuversichtlich, dass man sich noch heute auf eine Position einigen könne, hinter der alle stehen könnten. May appellierte an ihre Minister, ihrer Pflicht nachzukommen und sich zu einigen.

May beraumte eine Kabinettssitzung auf ihrem Landsitz Chequers an. Dabei sollen die tiefen Gräben innerhalb ihrer Regierung überwunden werden. Durch die Uneinigkeit sind auch die Austrittsverhandlungen mit der EU nahezu zum Stillstand gekommen.

Neue Vorschläge Mays zu den künftigen Handelsbeziehungen mit der EU sind gemischt aufgenommen worden. So hieß es beispielsweise von einem „Brexit“-Befürworter, dass Großbritannien dann zwar nicht mehr Teil der EU sei, aber immer noch von ihr bestimmt würde.