Türkei: Mehr als 340 Haftbefehle wegen Gülen-Verbindungen

Vor einem für Montag in Aussicht gestellten Ende des Ausnahmezustands in der Türkei haben Staatsanwälte Haftbefehle für weitere 346 Menschen ausgestellt. Unter ihnen seien auch Soldaten, hieß es heute in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen würden Verbindungen zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich.

Ausnahmezustand siebenmal verlängert

Seitdem wurden unter dem siebenmal verlängerten Ausnahmezustand nach offiziellen Angaben mehr als 70.000 Menschen festgenommen. Mehr als 110.000 Menschen haben wegen angeblicher Gülen-Verbindungen ihre Arbeit verloren, wie Anadolu berichtete. Im Ausnahmezustand sind Grundrechte wie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt, und Erdogan kann per Dekret regieren.

Ministerpräsident Binali Yildirim sagte gestern, der Ausnahmezustand könne am Montag enden - noch vor dem offiziellen Auslaufen am 19. Juli. Für heute wurde nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 24. Juni allerdings noch ein letztes Dekret der alten Regierung erwartet, mit dem sie nach Ende des Notstands „Schwächen im Kampf gegen den Terrorismus“ vermeiden will. Die Zeitung „Hürriyet“ berichtete, es werde „relevante Gesetze“ wie das Anti-Terror-Gesetz und das Strafgesetz „anpassen“.